24 автомобиля управляли несовершеннолетние: по состоянию на 11: 00 на особо охраняемые территории полиции доставлено 30 транспортных средств

По положению на 11: 00 24-го мая, наряды дорожной полиции перевезли на особо охраняемые территории дорожной полиции 30 транспортных средств. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Полиции Армении, 24 автомобиля управляли несовершеннолетние, 6 - за различные правонарушения, такие как, - вывешивались из окон машин, не имели соответствующих документов и другие нарушения.

Напомним, что в связи с мероприятиями Последнего звонка по всей территории республики дорожная полиция осуществляет усиленную службу.

“Еще раз призываем не нарушать закон. Полиция будет последовательна”,-говорится в сообщении полиции.