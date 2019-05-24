WikiLeaks: новые обвинения Ассанжу знаменуют конец свободы прессы в США

Организация Wikileaks заявила, что новые обвинения США в адрес её основателя Джулиана Ассанжа знаменуют конец свободы прессы в стране, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах, связанных с незаконным получением и раскрытием секретной информации. Ассанжу в общей сложности грозит в США до 175 лет лишения свободы после предъявления новых обвинений.

"Это безумие. Конец журналистской деятельности в области национальной безопасности и первой поправке (к конституции США)", - говорится в сообщении портала в Twitter.

Первая поправка к конституции США гарантирует свободу слова и печати в стране.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. Как сообщил РИА Новости адвокат Ассанжа, британский суд 2 мая дал США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.