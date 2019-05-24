Иран не сдастся, если страна подвергнется бомбардировкам, заявил Роухани

Иран не сдастся, если страна подвергнется бомбардировкам, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне возникшей с США военной напряженности, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня нам необходима стойкость, враги должны осознать, что отчаянию и безнадежности нет места в наших сердцах", - сказал Роухани. Слова президента приводятся на его официальном сайте.

По его словам, страна переживает экономическую войну, в которой нападению подвергается общественное благополучие.

Ситуация вокруг Ирана накалилась после того, как в Вашингтоне решили направить флот в район Персидского залива.