Полицейские, быстро прореагировав, за короткое время раскрыли убийство в селе Басен

25 мая около 7 часов в Ахурянское отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Басен произошло убийство. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Полиции Армении, оперативно-розыскная группа Ахурянского отделения полиции, осуществляя на месте разведывательные мероприятия, выяснила следующее.

По предварительным данным, 59-летний житель Басена ранним утром ударил ножом сестру, проживающую по соседству, которая скончалась на месте, а затем нанес ножевые ранения находящемуся в спальне сыну сестры. 25 - летний молодой человек оказал сопротивление, в результате чего дядя ушел. Молодой человек, получивший телесные повреждения, был доставлен в медицинский центр “Гюмри”. Сотрудники полиции немедленно предприняли поисковые меры для обнаружения подозреваемого. Через некоторое время в подвале дома было обнаружено тело 59-летнего мужчины. Он покончил с собой, повесившись. Орудие преступления обнаружено.

Сотрудники полиции и Следственного комитета предпринимают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента. Ведется следствие.