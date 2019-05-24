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Ucom предлагает интернет от 6.4 драмов/ МБ при путешествии в более чем 50 странах


Компания Ucom выступила с привлекательным предложением для путешествующих в более чем 50 странах своих абонентов мобильной связи, которые могут воспользоваться доступными пакетами интернета в роуминге. Как сообщает «Арменпресс», те абоненты мобильной связи Ucom, которые путешествуют этим летом, чтобы отдохнуть в Европе, а в частности, в Греции, на Кипре, в Италии, Испании, во Франции или других популярных прибрежных странах, таких как Грузия, Египет или ОАЭ, могут активировать один из пакетов «Интернет в роуминге» и насладиться более доступным тарифом роуминга от 6.4 драмов за 1 МБ.

 

«Чтобы всегда оставаться на связи с близкими, абоненты мобильной связи Ucom могут активировать пакет интернета в 100 МБ, набрав команду *121*10# и заплатив 1200 драмов. А для активации пакета интернета объемом в 300 МБ абоненты должны набрать *121*11#, заплатив при этом 3000 драмов. Пакет же объемом в 1 ГБ активируется при наборе кода *121*12# за 6500 драмов, вместо прежних 8000 драмов. Срок действия пакетов составляет 30 дней», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян

 

Просто перед отбытием из Армении абоненты должны набрать код *121#, активировать услугу роуминга и, следуя указаниям, выбрать один из предлагаемых пакетов. Если же услуга роуминга уже активирована, то нужно будет всего лишь набрать код активации соответствующего пакета.


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