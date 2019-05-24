МИД объяснил запрет Виктории Нуланд на въезд в Россию

Министерство иностранных дел России объяснило, почему бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд запретили въезд в страну. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, Нуланд находится в черном списке, который был создан в ответ на американские санкционные списки. Россия не публиковала полный перечень лиц, которым запрещен въезд в страну.

Ранее 23 мая стало известно, что Нуланд отказали в российской визе. Она собиралась посетить конференцию в Москве 20-21 мая, организаторами которой выступают Российский совет по международным делам (РСМД), Немецкое общество внешней политики и Школа перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса.