Трамп: Huawei может быть включена в возможную торговую сделку между США и Китаем

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может быть включена в американо-китайское торговое соглашение в случае, если оно будет заключено. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Возможно, что даже Huawei будет включена в своего рода торговую сделку [c Китаем]. Если мы достигнем сделки, я могу себе представить, что Huawei возможно будет включена в некоей форме или в некоторой части сделки", - отметил он.

Тем не менее Трамп назвал китайскую компанию "очень опасной"."Их действия с точки зрения безопасности, с военной точки зрения были очень опасными, - считает глава государства. - Мы просто очень обеспокоены Huawei с точки зрения безопасности".