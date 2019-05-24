Ждем всех вас в Армении: Анна Акопян встретилась с армянской общиной Алматы

Супруга премьер-министра РА, председатель Совета попечителей благотворительных фондов “Мой шаг” и “Город улыбок”, Анна Акопян в рамках визита в город Алматы Республики Казахстан, 23 мая в сопровождении чрезвычайного и полномочного посла РА в Казахстане, Гагика Галачяна, директора центра “Луйс”, Гарника Оганджаняна, председателя Ассоциации армянских культурных центров Казахстана “Наири”, Артуша Карапетяна посетила Центр “Луй”" Российской и Ново-Нахичеванской армянской епархии и встретилась с представителями армянской общины Алматы.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе Анны Акопян, на встрече она отметила, что счастлива по поводу встречи с армянской общиной.

“Каждый раз во время встречи с армянской общиной в какой-либо стране испытываю разные чувства, и очень волнуюсь. Ощущения разные, с одной стороны радуюсь, что приезжая в новый город, я вижу своих соотечественников и могу чувствовать себя увереннее, но и грущу, что наши соотечественники живут за пределами страны. Я очень рада, что встречаюсь с вами, что могу общаться с вами.

Хочу вам сказать, что привезла из Армении много любви, а также мы в Армении ждем всех вас, живущих во всех уголках мира наших соотечественников, ждем, чтобы вы вернулись и обосновались на родине”, - сказала Анна Акопян.

Представители общины задали вопросы относительно внутренней и внешней политики страны, судебного процесса второго президента РА Роберта Кочаряна, социальных и личных проблем. Анна Акопян ответила на вопросы, волнующие присутствующих, выслушала их предложения и программы.