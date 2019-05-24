Ассанжу по новым обвинениям может грозить до 175 лет тюрьмы

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа обвиняют "в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории Соединённых Штатов случаем раскрытия секретных данных". Речь идёт о нарушении закона о шпионаже, в том числе о раскрытии имён источников информации и сговоре. Заявление Минюста США приводит телекомпания ABC, передает Арменпресс.

— Действия Ассанжа могли нанести значительный ущерб нацбезопасности США на благо их противников... В случае обвинительного приговора ему грозит максимум десять лет тюрьмы по каждому пункту, кроме одного, касающегося заговора с целью взлома компьютеров, за что ему грозит максимум пять лет заключения, — рассказали в Минюсте США.

Таким образом, максимальный общий срок заключения может составить 175 лет.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции США выдвинуло 17 новых обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.