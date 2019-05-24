Состоялось общественное обсуждение РА–ЕС с участием заместителей министров юстиции

23 мая при участии заместителей министра юстиции Вигена Кочаряна и Анны Вардапетян состоялось публичное обсуждение проекта дорожной карты правосудия, свободы и безопасности, исходящего из Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА–ЕС. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МЮ Армении, мероприятие было организовано совместными усилиями МЮ РА, МИД РА, Антикоррупционной коалиции, являющейся членом сети конструктивного диалога организаций гражданского общества Армении, Коалиции по защите прав человека и Национальной сети “Содействие пробации”. Замминистра Кочарян поприветствовал участников обсуждения, отметив, что выполнение Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС возможно удачно реализовать только спри определяющей роли гражданского общества, что закреплено также и соглашением. В ходе обсуждения Виген Кочарян проинформировал участников о стратегии и действиях правительства в 2020 - 2022 гг., о необходимости разработки и принятия программы, в направлении которой прозвучал призыв к активному сотрудничеству. Замминистра также констатировал, что в работах по таким основополагающим документам Министерство юстиции рассматривает гражданское общество не как партнера, а соавтора.

Заместитель министра Анна Вардапетян поблагодарила за первое приглашение к сотрудничеству с правительством в подобном формате и представила участникам обсуждения программу судебно-правовых реформ на 2019 - 2023 гг., процесс работы по принятию стратегии и вытекающей из нее программы действий.

Затем последовали вопросы и ответы между участниками обсуждения и докладчиками.