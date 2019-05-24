Европейские индексы - 23-05-19

МОСКВА, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.78% и составил 11952.41 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.81% и составил 5281.37 пункта, британский FTSE снизился на 1.41% и составил 7231.04 пункта, а российский RTSI снизился на 1.34% и составил 1275.42 пункта.