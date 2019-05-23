В ереванском аэропорту «Звартноц» задержан 42-летний гражданин Йемена, разыскиваемый правоохранительным органами ОАЭ

В результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками Линейного отдела Полиции РА в ереванском аэропорту «Звартноц», 22 мая в 01.40 после приземления самолета, следовавшего из Краснодара в Ереван, был задержан 42-летний гражданин Йеменской Республики Ахмед Абдулла Ахмад ас-Саккаф, который с 5 июня 2018 года разыскивался правоохранительными органами ОАЭ по обвинению в использовании поддельных или чужих документов. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении.