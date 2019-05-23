За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 40 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 22 и 23 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 40 случаев преступлений, из них 2 – ранее совершенные.

Как этом сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 10 случаев причинения телесных повреждений, 8 случаев кражи личного имущества, 7 случаев мошенничества, 3 случая обнаружения наркотиков, 2 случая угрозы убийством, по 1 случаю кражи государственного или общественного имущества, фальшивомонетничества, злоупотребления должностными полномочиями, нарушение правил охраны и использования недр, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей, подделки документов и побоев.

За данный период найдены 5 лиц, находящихся в розыске, еще 2 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 5 человек, пропавших без вести. Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю причинения телесных повреждений и ДТП.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 13 ДТП: 16 человек получил телесные повреждения разных степеней тяжести.