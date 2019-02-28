Предстоящие на 24 мая мероприятия
21:06, Май 23, 2019
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- 21:06 Предстоящие на 24 мая мероприятия
- 18:34 Состоялись заседания постоянных комиссий Национального собрания Республики Арцах
- 18:12 Guardian: Мэй передумала вносить в парламент сделку по Brexit в начале июня
- 18:06 Леонардо ДиКаприо представил в Канне докфильм о климатических изменениях
- 17:55 Кристофер Нолан снимет свой новый фильм в Эстонии
- 17:54 “Арменпресс” поздравляет “Арцахпресс” с 5-летним юбилеем
- 17:52 ЕС готов предоставить техническую и финансовую помощь Армении для реформ судебно- правовой сферы
- 17:47 Генпрокуратура Армении обжаловала два решения суда общей юрисдикции Еревана по делу Роберта Кочаряна и других
- 17:45 Bloomberg: Amazon разрабатывает гаджет для определения человеческих эмоций
- 17:42 Зеленский: итоги референдума о соглашениях с Россией не будут носить обязательный характер
- 17:39 СМИ должны интересно писать о важном: директор “Арменпресс” принял участие в Белорусском международном медиафоруме
- 17:32 Новым лидером британской Палаты общин стал бывший замглавы Минфина
- 17:16 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-05-19
- 17:16 Азиатские индексы - 23-05-19
- 17:10 Первая индийская женщина-пилот истребителя допущена к боевым операциям
- 17:02 Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров
- 16:55 Умерла детская писательница Джудит Керр
- 16:47 Редчайший черный носорог родился в Чикаго
- 16:43 Самолеты Boeing 737 MAX смогут возобновить полеты в США лишь через несколько месяцев
- 16:28 Глава парламента Армении принял делегацию из Швеции
- 16:08 Валерий Осипян считает акцию по блокированию входов и выходов судов спонтанной
- 16:05 Зеленский объявил на форуме в Киеве о цифровой революции
- 15:57 Правительство приняло решение о повышении зарплат военнослужащих
- 15:53 Столетняя женщина раскрыла секрет долголетия
- 15:49 Арам Симонян подал в отставку
- 15:36 McDonald’s построил в Швеции миниатюрный ресторан в виде пчелиного улья
- 15:27 Заявление о злоупотреблениях в Полиции Осипян считает популистским
- 15:24 Надбавки младшего офицерского и рядового состава в Армении повысятся в среднем на 18%
- 15:10 Мы активно работаем с российскими коллегами, состоится визит Николая Патрушева в Армению: Секретарь Совбеза
- 15:07 Министр обороны Грузии привестствует размещение американских баз в перспективе
- 15:02 Часть улицы Бруклина назовут в честь рэпера Notorious B.I.G.
- 15:00 Последний звонок для 19 тысяч 12-классников в Армении прозвучит 24 мая
- 14:48 Дэниел Крэйг перенесет операцию после травмы на съемках нового фильма
- 14:44 Премьер надеется, что в ближайшее время из тени будут выведены и созданы новые рабочие места
- 14:41 МИД Японии намерен изменить написание японских имен в зарубежных СМИ
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Просмотрели 1545 раз Премьер Пашинян прокомментировал представленное Бако Саакяном поручительство для изменения меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна
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