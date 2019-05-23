Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди в связи с его переизбранием на пост премьер-министра. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост премьер-министра Индии. Народ Индии своим выбором подтвердил свою поддержку Вашим программам и доверие к Вашим принципам лидерства. Желаю Вам дальнейших успехов и новых достижений на пути беспрецедентного возвышения Индии.

Идущая из глубины веков прочная дружба наших народов стабильно развивается после установления дипломатических отношений между нашими странами. С радостью должен констатировать наше эффективное сотрудничество в сферах торговли, туризма и образования. Недавно наши страны инициировали сотрудничество также в военно-технической сфере, что придает новое качество двусторонним отношениям. Уверен, что укрепление обоюдного доверия между нашими народами станет прочной основой для выявления новых взаимовыгодных перспектив и многообещающих путей сотрудничества.

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