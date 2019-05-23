Состоялись заседания постоянных комиссий Национального собрания Республики Арцах

23-го мая состоялось заседание постоянной комиссии НС по вопросам обороны безопасности и правопорядка под председательством Жанны Галстян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, на заседании обсуждались:

Законопроект Республики Арцах "О государственной фельдъегерской связи", представленный директором Службы национальной безопасности Самвелом Шахраманяном (второе чтение),

Законопроект Республики Арцах «О внесении изменений в закон Республики Арцах "О воинской службе и статусе военнослужащего"», представленный министром Обороны Кареном Абрамяном,

Законопроект Республики Арцах «О правовом режиме чрезвычайного положения», представленный министром юстиции Араратом Даниеляном,

Пакет законопроектов Республики Арцах «О сейсмической защите» и «О внесении изменения и дополнения в закон Нагорно-Карабахской Республики "О местном самоуправлении"», представленный директором государственной службы по чрезвычайным ситуациям Левоном Мнацаканяном.

После обсуждения и процедуры вопросов-ответов комиссия одобрила обсуждение законопроектов на предстоящем пленарном заседании.

Во второй половине дня состоялось заседание постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам, которое вел председатель комиссии Овик Дживанян.

Комиссия обсудила законопроекты, представленные министром юстиции Араратом Даниеляном:

Законопроект Республики Арцах «О нормативно-правовых актах» (второе чтение),

Законопроект Республики Арцах «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Нагорно-Карабахской Республики»,

Пакет законопроектов Республики Арцах «О внесении изменения и дополнений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О нотариате"».

Председатель совета Гражданской службы Борис Арушанян представил законопроект Республики Арцах «О внесении изменений и дополнений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О Гражданской службе"».

Комиссия также обсудила законопроект Республики Арцах «О внесении дополнения в Избирательный кодекс Нагорно-Карабахской Республики», автором которого является депутат НС Эдуард Агабекян (первое чтение).

Комиссия дала положительное заключение относительно всех законопроектов.

Днем ранее состоялось заседание постоянной комиссии НС по вопросам производства и производственных инфраструктур под председательством Арпата Даниеляна.

Представители исполнительной власти представили на обсуждение комиссии два законопроекта.

Министр охраны природы и природных ресурсов Феликс Габриелян представил пакет законопроектов Республики Арцах «О внесении изменений и дополнения в закон НКР "Об отходах"». Министр градостроительства Карен Шахраманян представил законопроект Республики Арцах «О внесении изменения в закон НКР "Об автомобильных дорогах"».

Комиссии дали положительное заключение относительно вышеупомянутых законопроектов.