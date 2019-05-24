Предстоящие на 24 мая мероприятия

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 24 мая, в школах Армении прозвучит последний звонок. По данным Министерства образования и науки Армении, 9-й класс в этом году окончат 32 тысячи 198 учеников, 12-й класс - 18 тысяч 996. Это ученики и государственных, и частных школ.

По инициативе председателя НС А. Мирзояна состоятся парламентские слушания на тему “Перспективы применения инструментов переходного правосудия в Армении”.

Министерство обороны организует для журналистов посещения в различные воинские части.

Научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы МЗ РА переоснащен новой системой, что даст возможность проводить качественные судебно-генетические экспертизы с применением высоких технологий. Центр посетят ответственные чиновники из различных ведомств.

В выставочном комплексе “Yerevan EXPO” состоится официальное открытие 19-ой Международной специализированной выставки “FOOD & DRINKS EXPO 2019”.

Братья Серго и Самвел Степаняны, проживающие в России, сделали инвестицию около 100 млн. Они финансировали строительство 3-километровой дороги, ведущей в общину Нор Ерзнка Котайкской области, которая не ремонтировалась после обретения независимости. Торжественное открытие дороги намечено на сегодня.

Владелец здания Арама 23 - Международная ассоциация “Маленькие армянские певцы” созывает пресс-конференцию. Ассоциация до сих пор по проекту реконструкции здания, еще 20 марта представленного в мэрию Еревана, не получила ни архитектурно-планового задания, ни разрешения на строительство.

Большая премьера на сцене Русского драматического театра имени К. Станиславского. С современными решениями будет представлены спектакль У. Шекспира “Ромео и Джульетта”. На сегодняшней пресс-конференции докладчики представят подробности о новом представлении.

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