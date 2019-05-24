Результаты аттестации отразятся на зарплате учителя: МОН представляет в деталях новую программу

В ближайшие годы в республике установится новый уровень переподготовки и аттестации учителей. В беседе с «Арменпресс» начальник Управления общего образования Министерства образования и науки Армении Ашот Аршакян отметил, что в настоящее время процесс переподготовки учителей приостановлен, поскольку они выступают с новым пакетом реформ. Проект соответствующих изменений в Законе “Об общем образовании” разработан и уже получено согласие от ведомств. “Он отправлен в правительство. Изменения предусматривают предметные критерии, новые программы”, - сказал Ашот Аршакян. Переподготовка будет проводиться с новыми подходами, новыми критериями и новым содержанием. И поскольку содержание и подход переподготовки изменятся, министерство не считает целесообразным проводить переподготовку по старой программе.

“Планируем изменения содержания по конкретным предметам. Помимо содержания, изменениям подвергнется также инструментарий переподготовки. Ранее вместо учителя министерство решало, в чем он нуждается, тема утверждалась, и переподготовка проводилась. Предлагаемые изменения вновь утвердит министерство, однако у учителя будет возможность выступить со своим предложением, сказав, какую именно переподготовку он хочет пройти. То есть, министерство идет навстречу учителю”, - сказал Ашот Аршакян.

Анна Григорян

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