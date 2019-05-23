Леонардо ДиКаприо представил в Канне докфильм о климатических изменениях

Оскароносный актер Леонардо ДиКаприо представил на Каннском кинофестивале документальный фильм "Лед в огне", продюсером которого он выступил, и выразил надежду, что он вдохновит ученых больше говорить о глобальных изменениях климата, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

ДиКаприо является активным борцом за чистоту экологии. Он основал фонд Leonardo DiCaprio Foundation, чья деятельность посвящена сохранению экологических систем. Фильм "Лед в огне" посвящен проблеме глобального потепления и изменениям климата.

"Я хочу поблагодарить удивительных исследователей и ученых, которые согласились стать частью этого проекта. Этот фильм о них... Сопротивление ученого сообщества часто сильно. Они не отступают и продолжают делать свою работу. "Лед в огне" создан для того, чтобы дать им голос. Мы надеемся, что этот фильм вдохновит больше ученых на то, чтобы говорить правду о климатических изменениях", — сказал ДиКаприо перед показом фильма в рамках Каннского кинофестиваля.

Он подчеркнул, что вносить свой вклад в сохранение природы необходимо прямо сейчас, и для этого имеются возможности. "Необходимость действовать никогда не стояла так остро", — заключил артист.