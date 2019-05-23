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“Арменпресс” поздравляет “Арцахпресс” с 5-летним юбилеем


Информационное агентство "Арцахпресс" 23 мая отмечает свое 5-летие. Государственное информационное агентство "Арменпресс" поздравляет своих арцахских коллег с годовщиной основания, желает им новых высот, успехов и достижений.

23 мая 2015 года был подписан меморандум о сотрудничестве между агентствами “Арменпресс” и “Арцахпресс”.




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