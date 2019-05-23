ЕС готов предоставить техническую и финансовую помощь Армении для реформ судебно- правовой сферы

Делегация ЕС в Армении и резидентные посольства стран-членов ЕС считают, что долгосрочная реформа судебной системы, основанная на качественной и широкой стратегии, жизненно важна для демократического будущего Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении делегации ЕС в Армении и резидентных посольств стран-членов ЕС о реформах в судебной системе Армении.

«Мы приветствуем обязательство правительства Армении продолжить реформу судебной системы в соответствии с Конституцией и обязательствами Армении, вытекающими из членства Армении в Совете Европы и консультаций с экспертами из гражданского общества и международного сообщества, в том числе Венецианской комиссии. Независимость и беспристрастность судебной системы являются фундаментальной основой конституционного строя и верховенства закона.

ЕС готов предоставить техническую и финансовую помощь в соответствии с нашими взаимными обязательствами в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС», - говорится в заявлении.