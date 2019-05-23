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Генпрокуратура Армении обжаловала два решения суда общей юрисдикции Еревана по делу Роберта Кочаряна и других


Генпрокуратура Армении обжаловала два решения суда общей юрисдикции Еревана по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других политических деятелей. В беседе с Арменпресс об этом сказала представитель пресс-службы Генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

По ее словам, первое решение касается приостановления судебного слушания и направления в КС, второе - меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.




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