Bloomberg: Amazon разрабатывает гаджет для определения человеческих эмоций

Компания Amazon разрабатывает портативное устройство с голосовым помощником, способное распознавать человеческие эмоции. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказались внутренние документы корпорации.

В них отмечается, что речь идет о "наручном гаджете для здоровья" со встроенным микрофоном, способном определять эмоциональное состояние владельца по звуку его голоса. Устройство сможет советовать владельцу, как наиболее эффективно взаимодействовать с другими людьми, указывает Bloomberg. Гаджет будет работать в паре с приложением для смартфона.

В данный момент проводится бета-тестирование устройства, отмечает агентство.

В 2017 году корпорация оформила патент на систему, способную анализировать образцы человеческого голоса и определять различные эмоциональные состояния. Bloomberg полагает, что именно эта система будет использована при разработке нового устройства.

Amazon отказался от комментариев в ответ на запрос агентства.