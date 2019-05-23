СМИ должны интересно писать о важном: директор “Арменпресс” принял участие в Белорусском международном медиафоруме

Государственные средства массовой информации должны интересно представлять важные события. Об этом на пленарном заседании 14-го Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества" сказал директор государственного информационного агентства “Арменпресс” Арам Ананян.

«Мы много говорим о коммерциализации медиаресурсов. СМИ стремятся написать о том, что интересно инвестору, общественным, политическим или международным силам, которые инвестировали в эту компанию. В этом смысле перед государственными информационными ресурсами открывается большая и хорошая возможность: мы должны интересно писать о важном. Наша функция - сделать так, чтобы граждане, которые живут в наших странах, сделали осознанный выбор, чтобы понять, куда движутся государство и общество, чтобы они чувствовали себя защищенными», - отметил Арам Ананян.

Директор «Арменпресс» добавил, что залогом востребованности СМИ является предоставление достоверной информации. «Главный принцип современной журналистики - не врать. Прежде всего, это огромная ответственность для СМИ, только так мы можем быть востребованы», - сказал он.

XIV Белорусский международный медиафорум собрал более 250 государственных и общественных деятелей, дипломатов, представителей экспертного и медийного сообщества, журналистов из 25 стран.

Участники подискутируют о медиапространстве и информационной безопасности, влиянии социальных сетей и блогосферы на формирование общественного мнения, обсудят современные тренды интернет-журналистики и ее роль в решении социально-политических проблем регионов.