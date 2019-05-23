Первая индийская женщина-пилот истребителя допущена к боевым операциям

Капитан ВВС Индии Бхавана Кантх стала первой индийской женщиной-пилотом истребителя, которая официально получила разрешение на участие в боевых миссиях. Как сообщает в четверг информационное агентство PTI, она успешно завершила подготовительную программу для выполнения боевых заданий на истребителе МиГ-21 (в Индии этот самолет получил наименование "Бизон").

"Она - первая женщина-летчик, которая получила квалификацию, позволяющую ей выполнять миссии на истребителе в дневное время. Она смогла добиться этого благодаря тяжелой работе и настойчивости", - цитирует агентство представителя ВВС Анупама Банерджи.

Капитан Кантх была в составе первой группы женщин-пилотов, отобранных в 2016 году для службы на истребителях. Это был эксперимент: Бхавана, а также еще две девушки - Мохана Сингх и Авани Чатурведи, были направлены в строевые части для подготовки к полетам на сверхзвуковых боевых самолетах, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Первый самостоятельный вылет Кантх на МиГ-21 состоялся в прошлом году. И вот теперь она стала первой из группы девушек, кого допустили к боевым операциям.

"Это была моя мечта с детства. Все тогда полагали, что о таком могут мечтать только мальчики. По крайней мере, такой был стереотип. Но мои родители никогда не заставляли меня думать, что я должна отказаться от мечты, просто потому, что я - девочка", - сказала она.