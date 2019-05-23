Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров

Журнал Forbes представил рейтинг самых богатых наследников миллиардеров из России. В него вошли 48 человек, которые унаследуют в общей сложности $238 млрд, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Самым богатым наследником ($21,8 млрд) снова стал Юсуф Алекперов", - информирует издание, по данным которого, единственный сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова ушел из компании и занялся своим бизнесом. На втором месте, по оценкам Forbes, находятся сын и дочь основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона (по $12,2 млрд на каждого). На третьем - дети владельца НЛМК Владимира Лисина (по $7,6 млрд).

Всего в списке Forbes 20 семей, и на каждого из 48 детей приходится не менее $2,3 млрд.