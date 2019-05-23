Самолеты Boeing 737 MAX смогут возобновить полеты в США лишь через несколько месяцев

Получение компанией Boeing Co лицензий на возобновление полетов самолетов семейства 737 MAX может занять несколько месяцев. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Дэниэл Элуэлл.

В настоящее время FAA все еще ждет, пока Boeing официально представит обновление ПО, которое поможет избежать проблем, приведших к катастрофам в Индонезии в прошлом году и в Эфиопии в текущем, заявил Элуэлл накануне встречи представителей 30 международных авиарегуляторов в Техасе. В общей сложности в этих двух катастрофах погибли 346 человек.

По его словам, управление пока не решило, нужно ли будет пилотам в обязательном порядке пройти переподготовку на симуляторах полетов после выхода обновления. Если это будет признано необходимым, возобновление полетов может значительно затянуться.