Глава парламента Армении принял делегацию из Швеции

23 мая председатель НС, А. Мирзоян принял прибывшую из Королевства Швеции представительскую делегацию, в составе которой высокопоставленные лица из Агентства по сотрудничеству в развитии Швеции, Министерства иностранных дел, Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеции в РА, Ульрик Тидестром.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостей в НС, глава законодательного органа представил те реформы, которые произошли после Бархатной революции и свободных, справедливых и демократических выборов. В частности, он представил детали реформ судебной системы, переходного правосудия, избирательной системы, реформ в налоговой и экономической сферах.

“Молодая демократия, дальнейшее развитие гражданского общества имеют для нас принципиальное значение. Конечно, этот путь легче пройти при поддержке международных партнеров”, - отметил Арарат Мирзоян.

По просьбе гостей глава Парламента представил также осуществляемые в НС программы, направленные на усиление возможностей парламента, депутатов, аппарата, становление аналитических, экспертных структур.

“Мы придаем важность прозрачности, подотчетности работ Парламента, вовлеченности широких слоев общества в работу Парламента, в том числе в законотворческие процессы”, - подчеркнул председатель НС.

Поблагодарив за теплый прием, Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеции в РА, Ульрик Тидестром отметил, что их делегация посетила Ереван в хорошее время, и его страна заинтересована в углублении сотрудничества с Арменией, избравшей новый путь развития и расширении программ содействия.

Заместитель директора управления Европы и Латинской Америки Агентства по сотрудничеству в развитии Швеции, Кристина Хартлер, представляя миссию визита, подчеркнула, что они нацелены на ознакомление с новыми реалиями, установившимися в нашей стране, возможностями сотрудничества, которые их организация может реализовать в Армении, в частности, в направлении укрепления демократии и гражданского общества, развития экономики, усиления возможностей парламента. Она подчеркнула важность инициативы председателя НС, согласно которой создана платформа для координации и более целенаправленных усилий международных организаций-доноров, направленных на улучшение деятельности парламентских структур.

Арарат Мирзоян выразил благодарность шведской стороне за шаги, предпринятые в направлении ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения - ЕС, отметив, что его полное задействование предоставит новые возможности для сотрудничества.