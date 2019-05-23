Заявление о злоупотреблениях в Полиции Осипян считает популистским

Заявление и. о. главы Государственной контрольной службы о злоупотреблениях в Полиции Валерий Осипян назвал популистским. “Разъяснение, представленное и. о. главы Государственной контрольной службы, я думаю, носит популистский характер. Я не считаю корректным говорить об этом на данном этапе. По незавершенному расследованию, пытаются предъявить предполагаемые обвинения”, - по сообщению «Арменпресс», сказал Валерий Осипян в беседе с журналистами после заседания правительства, касаясь заявления Государственной контрольной службы.

Исполняющий обязанности главы Государственной контрольной службы, Аргишти Кярамян заявил, что, изучив процесс приобретения государственных номеров, ГКС констатировал, что начиная с 2008 года нарушался закон “О закупках”. Кярамян также отметил, что зафиксированные нарушения были как в прошлом, так и во время управления начальника полиции Валерия Осипяна.