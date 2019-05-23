Надбавки младшего офицерского и рядового состава в Армении повысятся в среднем на 18%

Новым решением правительство Армении определяет размеры надбавок, установленных за военную службу в особых условиях, наименования особых условий и критерии осуществления службы в этих условиях. Министр обороны, Давид Тоноян отметил, что на основании поручения премьер-министра Армении предусматривается увеличение размера оплаты для военнослужащих. “Размеры денежного обеспечения военнослужащих повышаются в среднем на 10%. Примерное выравнивание осуществляется по части надбавок, старший офицерский состав, младший офицерский состав и рядовые будут получать равные надбавки. Прошу принять столь ожидаемый проект решения”, - сказал он и выразил благодарность за инициативу. Давид Тоноян уточнил, что надбавки младшего офицерского и рядового состава повышаются в среднем на 18%, но те военнослужащие, которые исполняют свою службу в особых условиях, получат и другие надбавки. В ответ премьер-министр Никол Пашинян сказал, что было объявлено, что зарплата повысится на 10%. “Однако зарплата младшего офицерского состава и военнослужащих, несущих службу в особых условиях, повысится до 20%. Мы благодарны вооруженным силам РА, нашим солдатам, нашему офицерскому составу за службу и за защиту безопасности нашей страны” - сказал премьер-министр.