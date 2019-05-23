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Министр обороны Грузии привестствует размещение американских баз в перспективе


Министр обороны Грузии Леван Изория заявляет, что Грузия имеет беспрецедентное и всеобъемлющее сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, особенно в военной сфере. Информацию распространяет «Голос Америки».

Издание отмечает, что несколько недель назад президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью с журналистом «Голоса Америки» Ией Меурмишвили заявила, что «она не считает рекомендованным» строить американские базы в Грузии. Министр обороны воздержался от оценки позиции президента и отметил, что в перспективе он только приветствует существование американских баз в Грузии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

По словам министра обороны, в конце года между Грузией и США будет подписано трехлетнее рамочное соглашение, которое еще больше углубит военное сотрудничество.

 




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