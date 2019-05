Часть улицы Бруклина назовут в честь рэпера Notorious B.I.G.

Имя американского рэпера Кристофера Уоллеса (1972-1997), выступавшего под творческим псевдонимом The Notorious B.I.G., решено присвоить участку улицы в Бруклине. Церемония состоится 10 июня, сообщила в среду телекомпанияCNN.

Она ссылается на информацию мемориального фонда Кристофера Уоллеса, поступившую 21 мая - в день 47-летия со дня рождения рэпера. Районная управа Бруклина одобрила соответствующее обращение еще в ноябре 2018 года.

"Дань памяти Бигги - это символ не просто одного человека. Это символизирует культуру, символизирует наш район. Символизирует народ и хип-хоп во всем мире", - заявил журналуRolling Stone автор инициативы Лерой Макарти.

Таким образом участок Сент-Джеймс Плейс между Фултон-стрит и Гейтс-авеню будет назван улицей Кристофера Уоллеса. В церемонии открытия примут участие мать рэпера, его дети и друзья. Само мероприятие открыто для участия всех желающих,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

The Notorious B.I.G. (Бигги) родился и вырос в Бруклине. Его дебютный альбом Ready To Die, вышедший в сентябре 1994 года, имел огромный успех. Песня One More Chance из этого альбома получила статус платиновой за считанные недели. Второй сингл Juicy был включен в пятерку лучших композиций в стиле рэп хит-парада журнала Billboard. К концу того же года Ready To Die стал трижды платиновым.

9 марта 1997 года The Notorious B.I.G. в возрасте 24 лет был убит в результате покушения в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Второй студийный альбом The Notorious B.I.G. под названием Life After Death вышел через несколько недель после его смерти. Этот альбом держался в хит-парадах США в течение нескольких месяцев, завоевав ряд наград.