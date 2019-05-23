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Последний звонок для 19 тысяч 12-классников в Армении прозвучит 24 мая


Последний звонок в школах Армении в этом году прозвучит 24 мая. Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования и науки Армении, 9-й класс в этом году завершит 32 198 учеников, 12-й класс - 18 996. Ученики представляют и государственные, и частные школы. Один из выпускных экзаменов 9-го класса – экзамен по армянскому языку в этом году будет централизованным. Центр оценки и тестирования установил день экзамена - 26 мая. Ученики будут сдавать экзамен в 251-ом  экзаменационном центре.

Единые экзамены в Армении начнутся с 4 июня, будут действовать 33 экзаменационных центра, 23 из которых - в областях, 10 - в Ереване.




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