Зурабишвили: У меня не будет диалога с Путиным

«У меня не будет диалога с Путиным, я только напомню, что он нарушил все обязательства», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Общественному вещателю Эстонии.



На вопрос журналиста, — «Что бы вы сказали господину Путину?», Саломе Зурабишвили говорит, что интересно то, что ответит Путин,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



«Что ответит мне господин Путин, это интересно. Он должен сделать первый шаг. Сегодня проблема всех европейских партнеров в отношениях с Россией заключается в том, что Россия неправильно ведет себя с международным сообществом и никого не уважает. Это касается не только Грузии, но и общего её поведения. Так что, какой тип диалога должен быть в таких условиях? У меня не будет диалога с Путиным, я только напомню ему, что он нарушил все обязательства », — сказала Саломе Зурабишвили.



