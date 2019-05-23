CNN: между Помпео и Болтоном нарастает напряженность

Ожесточенное соперничество за влияние на американский внешнеполитический курс возникло между госсекретарем Майклом Помпео и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, напряженность между ними возрастает на фоне проблем Вашингтона с Ираном, КНДР и Венесуэлой. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на четыре источника в администрации Соединенных Штатов.

По их данным, напряженность между двумя "ястребами" обусловлена не разницей в подходах к внешней политике, а в стиле исполнения должностных обязанностей. Так, расчетливость помощника президента США по национальной безопасности вызывает у госсекретаря откровенное раздражение и подозрения в попытке узурпировать его полномочия главы внешнеполитического ведомства. У одного из источников телекомпании создалось впечатление, что "Джон Болтон разыгрывает из себя госсекретаря" и слишком часто прибегает к Twitter, чтобы обозначить свою позицию по той или иной актуальной теме внешней политики,,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно публикации, растущая напряженность между Помпео и Болтоном проявляется на совещаниях Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. "Имеются разногласия, и это становится заметно", - отметил один из источников телекомпании. Остальные источники уверяют, что пока до открытого противостояния не дошло.