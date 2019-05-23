Телевизоры армянского бренда “Адамян” уже готовы быть представленными перед потребителями

Первая партия телевизоров армянского бренда “Адамян” уже готова, она в считанные дни будет представлена потребителям. Как передает «Арменпресс», об этом 23 мая в беседе с журналистами сказал директор ЗАО “Интернешнл мануфакчринг групп”, Рами Джуди.

”Сейчас мы ежедневно собираем около 100 - 150 телевизоров. В ближайшие дни их можно будет увидеть в крупных специализированных магазинах, действующих на всей территории Армении”, - сказал Рами Джуди.

Директор компании отметил, что хотя открытие завода состоялось 5 декабря 2018 года, они смогли начать производство только в мае, так как ожидали предоставления правительством таможенных льгот на импорт.

“Мы ждали предоставления правительством таможенных льгот, потому что мы не смогли бы установить ту цену для продажи, которую мы обещали, если бы платили и таможенную пошлину. Льготы правительство предоставило нам в апреле”, - отметил директор.

Пятилетняя инвестиционная программа ЗАО “Интернейшнл мануфакчринг групп” состоит из 3 этапов. В настоящее время детали, необходимые для производства телевизоров на завод импортируется, после чего они собираются в Армении. Через полтора месяца компания планирует запустить вторую линию, в результате чего будут собираться 2000 кондиционеров и 3000 телевизоров. В результате запуска второй линии в компании будет создано еще 30 рабочих мест. Стиральные машины, холодильники и кондиционеры армянского производства будут представлены потребителю под торговой маркой “Айо”.

“Первый этап программы продлится 2 года. На втором этапе 20% производства необходимых деталей, составных и комплектующих частей для бытовых приборов и сбор конечного бытового оборудования будет осуществляться здесь, а 80% составных частей будут импортироваться. С этого этапа все работы по программному обеспечению бытовых приборов также будут осуществляться в Армении. Длительность этого этапа также 2 года. На третьем этапе 60% производства деталей необходимых для производства бытовой техники и сбор конечного бытового оборудования уже будет осуществляться в Армении, а 40% составных частей будет импортировано. Длительность этого этапа - 1 год”, - сказал Джуди.

Ответственная по связям с общественностью ЗАО “Интернешнл мануфакчринг групп”, Кнарик Аракелян в беседе с нами отметила, что компания собирается также экспортировать армянскую бытовую технику, однако в этом вопросе ожидается содействие правительства РА.

“Мы сейчас ведем активные переговоры по экспорту продукции в страны ЕАЭС, в частности, в Россию, и в этом процессе ожидаем содействия правительства Республики Армения”, - сказала Аракелян.

В настоящее время на заводе создано 13 рабочих мест с зарплатой 200 тысяч драмов. В случае полного запуска завода будет создано 60 -70 рабочих мест со средней зарплатой в 200 000 драмов и ежегодно будет производиться 126 тысяч единиц бытового оборудования.

Уже произведена сборка 190 телевизоров. В первой партии планируется собрать 1200 телевизоров.

ЗАО “Интернешнл мануфакчринг групп’ - совместная армяно-ливано-сирийская инвестиционная программа.