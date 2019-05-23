Не нужно позволять Азербайджану скрывать за футболом нарушения прав человека: Amnesty International о ситуации вокруг Мхитаряна

Правозащитная организация “Amnesty International” усилила давление на УЕФА в связи с ситуацией вокруг полузащитника “Арсенала”и сборной Армении Генриха Мхитаряна, заявив, что не следует позволять Азербайджану скрывать за футболом нарушения прав человека в этой стране. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает The Guardian.

Директор программ Соединенного Королевства, Кейт Аллен подчеркнула, что в Азербайджане продолжаются нарушения прав человека, журналисты, правозащитники, блогеры подвергаются преследованиям, а несправедливые судебные решения продолжают оставаться обычным явлением.

По её словам, правительства некоторых стран очень часто начали использовать авторитетные спортивные мероприятия для того, чтобы отвлечь внимание от репрессивной политики, случаев нарушения прав человека и создать впечатление прозрачности и открытости, а финальная игра Лиги Европы “Арсенал” - “Челси” в Баку - это последнее проявление этой политики.

Отмечается также, что, по словам азербайджанских правозащитников, в Азербайджане более 150 человек находятся в тюрьме по политическим мотивам, проводятся массовые аресты, замалчиваются медиа, расправляются с неправительственными организациями.

Издание напоминает, что в адрес УЕФА звучит критика и по поводу того, что болельщикам трудно попасть в Баку, а болельщикам команд - участниц финального матча Лиги Европы “Арсенала” и “Челси” вместе было выделено всего 12 тысяч билетов.

Финальный матч Лиги Европы состоится 29-го мая в Баку. В финальном матче сыграют два клуба из Лондона – “Арсенал” и “Челси”. “Арсенал” официально подтвердил, что Генрих Мхитарян не поедет с командой в Баку и не примет участия в финале Лиги Европы.