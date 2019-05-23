СМИ опубликовали промофото новой части "Звёздных войн"
Появилось промофото девятого эпизода легендарной киносаги о "Звёздных войнах", изображения опубликовало издание Vanity Fair.
На фото видны герои из прошлых эпизодов: Рей, Кайло Рен, Чубакка и Финн, а также новые персонажи — Зорри Блисс и Джанну.
Девятая часть "Звёздных войн" получила название "Скайуокер". Мировая премьера запланирована на 18 декабря 2019 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
съёмками следующей трилогии киносаги займутся создатели сериала "Игра престолов".
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