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Рубен Рубинян провел ряд встреч в Сенате Франции


Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Рубен Рубинян 22 мая встретился в Париже с председателем Комитета по внешним отношениям, обороне и вооруженным силам Сената Франции Кристианом Камбоном и председателем Комитета по европейским вопросам Жаном Бизе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, в ходе встреч представлены проводимые в Армении реформы, позиции по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, а также региональные развития. Обсуждена также повестка сотрудничества Армения – ЕС.

Р.Рубинян обсудил с французскими партнерами возможности стимулирования межпарламентского сотрудничества между Арменией и Францией.    

Председатель комиссии пригласил французских коллег в Армению.




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