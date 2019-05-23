Рубен Рубинян провел ряд встреч в Сенате Франции

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Рубен Рубинян 22 мая встретился в Париже с председателем Комитета по внешним отношениям, обороне и вооруженным силам Сената Франции Кристианом Камбоном и председателем Комитета по европейским вопросам Жаном Бизе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, в ходе встреч представлены проводимые в Армении реформы, позиции по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, а также региональные развития. Обсуждена также повестка сотрудничества Армения – ЕС.

Р.Рубинян обсудил с французскими партнерами возможности стимулирования межпарламентского сотрудничества между Арменией и Францией.

Председатель комиссии пригласил французских коллег в Армению.