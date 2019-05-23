Правительство безвозмездно предоставило помещение “Национальному центру развития малого и среднего предпринимательства Армении”

Помещение, переданное Министерству экономического развития и инвестиций на 3-м этаже здания, расположенного по адресу проспект Комитаса 49/3, площадью 410 кв. м, сроком на 5 лет будет дано в безвозмездное пользование фонду “Национальный центр развития малого и среднего предпринимательства Армении”. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства.

“С целью развития легкой промышленности, помещение передается для организации, совместно с программой ООН “Повышение конкурентоспособности экспортно-ориентированных сфер РА посредством модернизации и обеспечения доступа на рынок”, центра обучения в сфере легкой промышленности, подготовки специалистов и предоставления соответствующих услуг компаниям сферы” - сказал министр.

С принятием проекта ожидается создание центра предоставления отраслевых услуг легкой промышленности и обучения и переподготовки специалистов, что даст возможность обеспечить конкурентоспособную продукцию на экспортных рынках, подготовив квалифицированных специалистов с целью предоставления соответствующих услуг компаниям сферы.