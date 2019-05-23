Помещение для приема граждан в Правительственном доме 1 будет отремонтировано и обустроено

Из резервного фонда правительства аппарату премьер-министра будет выделено 11,5 млн драмов на ремонт и оснащение помещения для приема граждан в Доме правительства. Как сообщает «Арменпресс», в обосновании решения отмечается, что, считая территорию приема граждан первым важным пунктом общения с правительством, программа ПРООН “Каталитическое партнерство открытого управления” совместно с аппаратом премьер-министра Армении инициировала проект улучшения и оснащения помещения для приема граждан Первого корпуса правительства Армении, создав удобную среду для обеспечения взаимодействия правительство - гражданин.

Целью программы является стимулирование формирования и развития взаимодействия правительство - гражданин. Со стороны ПРООН в реализации программы будет оказано финансовое участие в размере 10 000 долларов США.

Подчеркивая важность и считая первоочередной задачей проведение мероприятия “Содействие политическим партиям, общественным организациям и профсоюзам”, осуществляемого аппаратом премьер-министра, откладывается на год, и из средств, выделенных госбюджетом на 2019 год - 11,5 млн драмов направляется на реализацию мероприятия “Программа, направленная на обеспечение взаимодействия правительство – гражданин”.