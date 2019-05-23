Оживление на рынке недвижимости: в апреле 2019 года количество сделок по недвижимости увеличилось

В апреле 2019 года в республике было совершено 16 270 сделок по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, что по сравнению с мартом 2019 года возросло на 6,9%, а по сравнению с апрелем 2018 года - на 28,9. Как сообщает «Арменпресс», согласно данным Комитета кадастра, в апреле 2018 года по недвижимости было реализовано 12 626 сделок, в апреле 2017 года - 8 689 сделок. В апреле 2019 года в Армении самый высокий показатель сделок с недвижимостью был зафиксирован в Ереване - 35,1%, за ним следуют Котайк - 12,2%, затем Арарат - 10,3%. Самый низкий показатель сделок зафиксирован в Вайоцдзорской области -1,7 %.

В апреле 2019 года самый высокий показатель общих сделок - 37% - было отчуждение, а самый низкий - 1,1% - легализация.