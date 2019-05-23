Глава Еврокомиссии заявил, что устал от постоянных переносов срока Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что теряет терпение из-за постоянных переносов срока выхода Великобритании из ЕС. С такими словами он выступил в эфире телеканала CNN в среду, добавив, что приветствовал бы решение Лондона провести повторный референдум по этому вопросу.

"Я должен сказать, что мне начинает надоедать, потому что мы все двигаемся от одного продления сроков к другому... Люди теряют терпение", - сказал политик. "Мне хотелось бы сказать "да" проведению повторного референдума, хотя я и не уверен, что его результат будет сильно отличаться", - добавил Юнкер, уточнив, что странам Евросоюза остается только наблюдать за ходом обсуждения Brexit в Великобритании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Политик вновь заявил о нежелании одобрять очередной перенос сроков согласования сделки о Brexit из-за выборов в Европарламент. "Это в каком-то смысле горькая шутка. Потому что они [британцы] будут избираться, окажутся в Страсбурге и Брюсселе, будут сидеть в Европейском парламенте. Все знают, что они покинут Европарламент, но при этом будут иметь значительное влияние на некоторые сиюминутные решения, которые он будет принимать", - сказал он.

Премьер министр Соединенного Королевства Тереза Мэй представила во вторник так называемую новую сделку о Brexit, в которую включены 10 пунктов, призванных, согласно замыслу, помочь получить поддержку парламентских партий для реализации намеченного плана по осуществлению выхода страны из Евросоюза. Глава британского правительства пообещала, что депутаты получат право высказаться о проведении повторного референдума по вопросу Brexit, однако для этого им придется сначала одобрить достигнутое в ходе переговоров с Брюсселем соглашение.

Голосование в Палате общин, как было объявлено ранее, должно состояться в период с 3 по 7 июня. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил во вторник, что его партия не поддержит соглашение об условиях Brexit с предложенными уступками со стороны премьер-министра.