В Алеппо впервые за 10 лет открылась ночная ярмарка

Ночная ярмарка впервые открылась в Алеппо после десяти лет перерыва, специально по этому поводу в городе включили фонтаны и запустили салют.

Ночная ярмарка в Алеппо - это знаменитая городская выставка, которая проходит в одном из центральных скверов еще с начала прошлого века. Из-за войны выставку пришлось закрыть на десять лет,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Последний раз я приходила сюда больше 15 лет назад. Тогда мои дочки ещё были совсем крохами и, конечно, ничего не помнят. Зато сейчас обстановка спокойная, мы наслаждаемся атмосферой и выгодными ценами", - сообщила журналистам местная жительница Фтаем.