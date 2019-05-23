Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла на 3,5 километра

Вулкан Попокатепетль в Мексике в среду вечером выбросил столб пепла на высоту до 3,5 километров, сообщила национальная служба гражданской обороны страны.

После выброса пепла вулкан продолжил активность, выбрасывая газы на высоту до 800 метров. Власти предупреждают об опасности приближаться к колоссу,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров. Он уже давно стал одним из символов Мексики.

В настоящий момент активность и выброс пепла вулканом представляют дополнительную опасность в связи с недавним сильным загрязнением атмосферы, зафиксированным на прошлой неделе во всей долине города Мехико.