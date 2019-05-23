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В Афганистане при наводнениях погибли десять человек, сообщили СМИ


По меньшей мере 10 человек в провинции Герат на северо-западе Афганистана погибли в результате наводнений, вызванных ливневым дождем, передает агентство Пажваксо ссылкой на источник.

По данным источника, среди погибших -  трое детей.

В прошлом месяце Афганское национальное агентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий (Afghanistan National Disaster Management Authority, ANDMA) опубликовало данные по наводнениям в стране. Согласно данным ведомства, наводнения наблюдались на территории 13 провинций страны. Как сообщалось, в результате наводнений погибли 108 человек, 13 пропали без вести, еще 48 пострадали,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.




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