Араик Арутюнян с ректором Лилит Арзуманян обсудит проблемы, выдвинутые студентами театрального института

Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян 22 мая после акции протеста, последовавшей за выборами ректора Ереванского государственного института театра и кино, встретился с несколькими участниками акции и выслушал их точки зрения относительно происходящих развитий. Как передает «Арменпресс», об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

“Я встретился с представителями студентов Ереванского государственного института театра и кино.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере, студенты представили проблемы и свои точки зрения относительно происходящих событий.

Мы договорились, что в пятницу я встречусь также и с ректором вуза Лилит Арзуманян, чтобы выслушать ее точки зрения по выдвинутым вопросам”, - написал Арутюнян.

Говоря о предложениях студентов, министр сообщил, что студенты предложили встречу и в расширенном составе со всеми студентами вуза.

“После встречи, которая состоится в пятницу, сообщу также о месте и времени встречи со студентами”, - заключил Арутюнян.

22 мая в Ереванском государственном институте театра и кино состоялись выборы ректора. Избрана единственная кандидатура ректора - Лилит Арзуманян. Студенты, заблокировав двери института, выразили свое несогласие в связи с этим. Всем кто находился внутри, они не разрешили покинуть здание.

Затем, для обсуждения вопроса они согласились встретиться с министром образования и науки РА - Араиком Арутюняном.