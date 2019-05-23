Дороги села Сис в ближайшее время будут заасфальтированы

Дороги общины Сис Араратской области в ближайшее время будут заасфальтированы. Об этом на заседании правительства, в ответ на вопрос премьер-министра Никола Пашиняна, заявил министр территориального управления и развития Сурен Папикян.

Премьер-министр поинтересовался у министра: “Г-н Папикян, в интернете появился видеоматериал, в котором дети говорят: “Никол Пашинян пришел, пообещал и ушел, и ничего не делается”.

Сурен Папикян отметил, что в ближайшее время в селе будет проведено асфальтирование дорог, проект будет представлен в правительство. “Возможно, мы это сделаем путем прямой покупки, чтобы процесс был скорым”, - сказал министр.

Он отметил, что вначале планировалось асфальтирование Сиса по новой технологии, однако экспертиза не представила положительных показателей.

Вице-премьер Тигран Авинян в шутку отметил, что пример детей Сиса может распространиться по всей республике.