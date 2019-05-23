Правительство предоставило льготы компаниям “Джермук групп” и “МЛ МАЙНИНГ”

Правительство предоставит компании “Джермук групп” льготу по освобождению от таможенной пошлины на ввоз технологического оборудования, их компонентов, сырья и материалов в рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства. Министр экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян отметил, что импортируемые компанией товары будут использоваться для экспорта продукции компании. Ввозимые товары не ввозятся из стран-членов ЕАЭС, так как не отвечают техническим требованиям компании. Наличие льготы станет серьезным стимулом для реализации новых инвестиционных программ и, как следствие, для создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций, стимулирования местного производства и экспорта.

Правительство предоставило подобные льготы также ООО “МЛ МАЙНИНГ”. Импортируемые компанией “МЛ МАЙНИНГ” товары должны использоваться в горнодобывающей промышленности. Ввозимые товары не ввозятся из стран-членов ЕАЭС, так как не отвечают техническим требованиям компании. Льготы станут серьезным стимулом для реализации новых инвестиционных программ и, как следствие, для создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций, стимулирования местного производства и экспорта.