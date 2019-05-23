Владелец “Пюника” выступил с заявлением

Владелец ереванского футбольного клуба “Пюник” Артур Согомонян выступил с заявлением. Как передает «Арменпресс», в сообщении говорится:

“Я с большим уважением отношусь к футбольному клубу “Лори”, и в моих словах ничего не должно быть истолковано как обвинение в адрес этого клуба. Все наше недовольство в связи с нашумевшей игрой в Ванадзоре касается исключительно судейства и отражено в официальном заявлении футбольного клуба “Пюник”, в котором вы не найдете ни одного негативного слова в адрес нашего соперника. Игра “Лори” была игрой достойного соперника, уважающего правила справедливой игры. Я считаю это временное недоразумение исчерпанным и рассчитываю на долгосрочное и эффективное сотрудничество между нашими клубами”.

Во время матча 34-го тура чемпионата Армении “Лори” – “Пюник” арбитр принял несколько ошибочных решений. Ванадзорский клуб вчера выступил с заявлением и опроверг слухи о каких-либо финансовых вопросах.